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ABD MISIR'A YAPTIĞI ASKERİ YARDIMLARI DURDURDU!


ABD Mısır'a Yaptığı Askeri Yardımları Durdurdu!
Tarih : 22 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Abd Mısır'a Yaptığı Askeri Yardımları Durdurdu!(7/10)3

ABD'nin, Mısır'a yaptığı askeri yardımı "insan hakları ve demokrasi alanında gelişme göstermediği" gerekçesiyle dondurmayı planladığı bildirildi.

SİSİ YÖNETİMİ SESSİZ

Alınan karar, askeri darbeyle göreve geldiği günden beri, ABD'den kayıtsız destek gören Sisi yönetimi için soğuk duş etkisi yarattı. Sisi yönetiminden kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP, SİSİ'YE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan 3 gün sonra darbeci Sisi'yi telefonla aramış ve Beyaz Saray'a davet etmişti. İkili 3 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, hem başkan seçilmeden önce hem de başkan seçildikten sonra darbe ile başa gelen ardından da yaptığı hileli seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Sisi ve yönetimine övgüler yağdırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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