ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faizi 25 baz puan artırdı. Piyasalar, Fed'in faiz aralığını yüzde 1-1,25 seviyesinden 1,25-1,50 seviyesine çıkarmasını fiyatlamıştı.

Daha hızlı bir büyüme öngören Fed, 2018 yılında 3 faiz artışı beklentisini korudu.

BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Fed yetkilileri, gelecek yıl için üç faiz artırımı yolundaki tahminlerini değiştirmemelerine karşın, 2018 yılı için büyüme tahminlerini yükseltti.

AYLIK DARALTMA İKİ KATINA ÇIKACAK

2'ye karşı yedi oy ile alınan bu karar ile birlikte, Fed faizi bu yıl üçüncü kez yükseltti ve faiz hedef aralığını yüzde 1.00-1.25'ten yüzde 1.25-1.50'ye çıkarttı. Politika sıkılaştırmasına ek olarak, Fed ayrıca, merkez bankası bilançosundaki aylık daraltmanın, daha önce programlandığı üzere, Ocak ayından itibaren 10 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarılacağını teyit etti.

DOLARIN TEPKİSİ ZAYIF OLDU

Karar sonrası dolarda sınırlı da olsa bir yükseliş yaşandı. 3.8230 seviyesinde bulunan dolar kuru, 3.8280 seviyelerine yükseldi.

ENFLASYON, HEDEFİN ALTINDA KALACAK

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Washington'da gerçekleştirdiği iki gün süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Kasırgalarla ilgili dalgalanmaların ortalaması alındığında, istihdam artışı sağlam ve işsizlik oranı daha da düştü" dedi ve enflasyonun kısa vadede Fed'in yüzde 2 olan hedefinin altında kalmaya devam edeceğini, ancak orta vadede hedef yakınlarında "istikrar" bulacağını kaydetti.

Kaynak: haberinburada