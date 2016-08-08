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abd medyası yenikapı'daki mitingi böyle gördü!

ABD MEDYASI YENİKAPI'DAKİ MİTİNGİ BÖYLE GÖRDÜ!

Son Dakika: Milyonların katıldığı Yenikapı'daki tarihi "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" tüm dünyada olduğu gibi ABD medyasında da geniş yankı buldu. Wall Street Journal miting için 'fevkalede' yorumunda bulundu. İşte günün son dakika haberi ile ilgili son gelişme...

Tarih : 08 Ağustos 2016, 09:30
Puan Ver : Abd Medyası Yenikapı'daki Mitingi Böyle Gördü!(0/10)


ABD'deki medya organları 5 milyon kişinin katıldığı tarihi mitingdeki katılımcı sayısının 1 milyondan fazla olduğunu belirtti.



ASSOCIATED PRESS: KIRMIZI BEYAZ BİR DENİZE DÖNÜŞTÜ



Associated Press ajansı, Yenikapı'daki mitingi "Dev darbe karşıtı gösteri İstanbul sahil kenarını tıka basa doldurdu" başlığıyla duyurdu.



İnternet sayfalarında mitinge dair bir videonun yanı sıra 20 fotoğraf karesine yer veren ajans, Marmara Denizi yakınındaki Yenikapı'daki alanın Türk bayraklarıyla donatılmasına atıfta bulunarak, "kırmızı-beyaz bir denize" dönüştürüldüğünü yazdı.








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