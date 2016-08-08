Son Dakika: Milyonların katıldığı Yenikapı'daki tarihi "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" tüm dünyada olduğu gibi ABD medyasında da geniş yankı buldu. Wall Street Journal miting için 'fevkalede' yorumunda bulundu. İşte günün son dakika haberi ile ilgili son gelişme...