Samsung Pay Tüm Android Cihazlar İçin Kullanımda
Xiaomi, 10Nm'lik Yonga Seti Pinecone V970 İle Geliyor
Logitech'ten 4K Hdr Destekli, 60 Fps Web Kamera!
Çocuklara Özel Sosyal Ağ: Lego Life
Babel Beşiktaş Tarihine Geçti
Bitkilerin Gücünden Faydalanın
Evlilik İçin Doğru Zamanı Bekliyoruz!
Kalp Bulunamadı... Minik Tuğra'yı Uyuttular!
İşte Ak Parti'nin Sahaya İneceği Tarih
Abd Mahkemesi Trump'ın Yasağıyla İlgili Kararını Verdi!
İdo Ve Budo Bazı Seferlerini İptal Etti!
1.5 Milyonluk Dev İstihdam Paketi Hazır
Türkiye'ye Teklif: Birlikte Yapalım
Fransa'da Nükleer Santralde Patlama
Burdur Da Kaçak İçki Operasyonu
Dev Projede Tüneller Birleşti
Emeklilerin Yüzde 80'i Promosyon Kapsamında
Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 Takım Gidecek!
450 Bin Beğeni Alan Bacaklar!
Erdoğan'dan Kenan Işık Açıklaması

abd mahkemesi trump'ın yasağıyla ilgili kararını verdi!

ABD MAHKEMESİ TRUMP'IN YASAĞIYLA İLGİLİ KARARINI VERDİ!

San Francisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın 7 ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getiren kararının yeniden uygulanması talebini reddetti

Tarih : 10 Şubat 2017, 09:07
Puan Ver : Abd Mahkemesi Trump'ın Yasağıyla İlgili Kararını Verdi!(5/10)3


ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren kararnamesiyle ilgili mahkeme kararı belli oldu. San Francisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, hükümet avukatlarının yasağın yeniden uygulamaya konması yönündeki talebini reddetti.



Bu kararla birlikte, Trump'ın kararnamesiyle ilgili yargı süreci devam ederken, yasağa konu olan Suriye, Irak, İran, Yemen, Somali, Sudan ve Libya vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmesi engellenmeyecek.



27 Ocak'ta Başkan Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe giren anlaşma, ABD'de büyük bir kaosa yol açmıştı. ABD'ye giriş yapmaya çalışan yüzlerce kisi havaalanlarinda gözaltına alınmış, bu durumu birçok şehirde gerçekleştirilen protestolar izlemişti.



Geçtiğimiz Cuma, Seattle Mahkemesi'nden federal hakim James Robart, seyahat yasağını ülke genelinde uygulamadan kaldıran bir karar yayınlamıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı avukatları yasağın yeniden uygulamaya konması için konuyu temyiz mahkemesine taşımıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Abd  Mahkemesi  Trump  In  Yasağıyla  İlgili  Kararını  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER