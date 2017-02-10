

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren kararnamesiyle ilgili mahkeme kararı belli oldu. San Francisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, hükümet avukatlarının yasağın yeniden uygulamaya konması yönündeki talebini reddetti.







Bu kararla birlikte, Trump'ın kararnamesiyle ilgili yargı süreci devam ederken, yasağa konu olan Suriye, Irak, İran, Yemen, Somali, Sudan ve Libya vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmesi engellenmeyecek.







27 Ocak'ta Başkan Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe giren anlaşma, ABD'de büyük bir kaosa yol açmıştı. ABD'ye giriş yapmaya çalışan yüzlerce kisi havaalanlarinda gözaltına alınmış, bu durumu birçok şehirde gerçekleştirilen protestolar izlemişti.







Geçtiğimiz Cuma, Seattle Mahkemesi'nden federal hakim James Robart, seyahat yasağını ülke genelinde uygulamadan kaldıran bir karar yayınlamıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı avukatları yasağın yeniden uygulamaya konması için konuyu temyiz mahkemesine taşımıştı.







kaynak:habertürk