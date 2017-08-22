ABD, KUZEY KORE'NİN NÜKLEER FÜZELERİ NEDENİYLE RUSYA VE ÇİN'E YAPTIRIM UYGULADI
Kuzey Kore'nin bütün tehdit ve yaptırımlara rağmen füze denemelerinden vazgeçmemesi üzerine ABD, yaptırımları genişletme kararı aldı. Kuzey Kore'yi durdurma konusunda çaba göstermeyen Çin ve Rusya da yaptırımlarla karşı karşıya.
RUSYA VE ÇİN ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM
ABD Hazine Bakanlığı, 4 Rusya ve 1 Çin vatandaşıyla 1 Rus ve 5 Çinli şirket Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.
Açıklamada, genişletilen listede yer verilen Rusya vatandaşlarının adlarının İrina Huiş, Ruben Kirakosyan, Mihail Pisklin ve Andrey Serbin, Rus şirketinin ise Moskova merkezli Gefest-M LLC olduğu kaydedildi.
TRUMP, ÇİN'İN ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Çin'i eleştirerek, bu ülkenin Kuzey Kore'nin engellenmesi için yeterli çabayı harcamadığını savunmuştu.
KUZEY KORE VAZGEÇMİYOR
En son 28 Temmuz'da kıtalar arası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, 2006 yılından bu yana uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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