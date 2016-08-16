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abd: kürtlerden teminat aldık

ABD: KÜRTLERDEN TEMİNAT ALDIK

Ankara'dan gelen açıklamaları teyid eden ABD Dışişleri, işgal öncesi Menbic'te yaşayan Arapların kenti tekrar kuracaklarını ve PYD'nin ilçeyi terk edeceğini duyurdu.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 15:30
Puan Ver : Abd: Kürtlerden Teminat Aldık(0/10)


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de Fırat'ın batısındaki Menbic'in terör örgütü DAEŞ'ten alınmasının ardından, şehirde  Arapların kalacağı ve Kürtlerin ise bölgeden ayrılacaklarının kendilerine taahhüt edildiği bildirildi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, Suriye'nin kuzeyindeki Menbic ilçesinin DAEŞ'ten kurtarılmasından sonra atılacak adımlara yönelik, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Menbic'in DAEŞ'ten kurtarılması için verilen mücadelede yer alan  Arapların bu ilçeden insanlar olduğuna dikkat çeken Trudeau, “Araplar evlerini  DAEŞ'ten geri almak için savaşıyorlar” dedi.



Trudeau, “Kürtler ise Suriyeli Demokratik Güçler içerisinde önemli bir  yere sahip” ifadesini kullanarak, “Bununla birlikte, yerli Arapların bölge  temizlendikten sonra şehri kurma ve restore etme hakkına sahip oldukları yönünde  Kürt liderlerden teminat aldık.” diye konuştu.








Etiketler: Abd  Kürtlerden  Teminat  Aldık    haber

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