ABD: KÜRTLERDEN TEMİNAT ALDIK
Ankara'dan gelen açıklamaları teyid eden ABD Dışişleri, işgal öncesi Menbic'te yaşayan Arapların kenti tekrar kuracaklarını ve PYD'nin ilçeyi terk edeceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de Fırat'ın batısındaki Menbic'in terör örgütü DAEŞ'ten alınmasının ardından, şehirde Arapların kalacağı ve Kürtlerin ise bölgeden ayrılacaklarının kendilerine taahhüt edildiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, Suriye'nin kuzeyindeki Menbic ilçesinin DAEŞ'ten kurtarılmasından sonra atılacak adımlara yönelik, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Menbic'in DAEŞ'ten kurtarılması için verilen mücadelede yer alan Arapların bu ilçeden insanlar olduğuna dikkat çeken Trudeau, “Araplar evlerini DAEŞ'ten geri almak için savaşıyorlar” dedi.
Trudeau, “Kürtler ise Suriyeli Demokratik Güçler içerisinde önemli bir yere sahip” ifadesini kullanarak, “Bununla birlikte, yerli Arapların bölge temizlendikten sonra şehri kurma ve restore etme hakkına sahip oldukları yönünde Kürt liderlerden teminat aldık.” diye konuştu.
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