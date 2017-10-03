ABD, KÜBALI 15 DİPLOMATI SINIR DIŞI EDECEK!
ABD, Küba'da görev yapan Amerikalı diplomatların güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle Küba'nın Washington'daki 15 diplomatını ülkelerine geri gönderecek.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Küba'nın Washington'daki büyükelçiliğinde görev yapan 15 diplomatı ülkelerine geri göndereceklerini açıkladı.
"KÜBA HÜKÜMETİ BİLGİLENDİRİLDİ"
Tillerson, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "3 Ekim'de, ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da görev yapan 15 diplomatın geri gönderileceğine ilişkin alınan karar hakkında, Küba hükümetini bilgilendirdi." sözlerine yer verdi.
GEREKÇE, ABD'Lİ DİPLOMATLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMAMASI
Açıklamada, bu kararın, Küba'da görev yapan Amerikalı diplomatların güvenliğinin sağlanamaması üzerine alındığı belirtildi.
"ABD, HAVANA'DA AZ SAYIDA DİPLOMAT BULUNDURACAK"
ABD'nin Küba'da görev yapan diplomatlarının sayısını azalttığına ve bütün çalışanların ailelerinin ABD'ye geri çağrıldığına vurgu yapılan açıklamada, Küba hükümetinin Amerikalı diplomatların güvenliğini sağlayıncaya kadar ABD'nin Havana'da az sayıda diplomat bulunduracağı kaydedildi.
"KÜBA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER DEVAM EDECEK"
Açıklamada ayrıca, ABD'nin Küba ile diplomatik ilişkilerinin devam edeceği belirtildi. ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde görev yapan 21 diplomatın ve aile üyelerinin "bilinmeyen" nedenle işitme kaybına uğradığını açıklamıştı, bugün yapılan açıklamada bu sayının 22'ye yükseldiğine yer verildi.
SALDIRI İLE İLGİLİ HENÜZ NET BİR AÇIKLAMA YOK
Diplomatlara yönelik saldırının nasıl olduğuna dair net bir açıklama yapılmazken, saldırının sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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