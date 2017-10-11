ABD KRİZİNİN MERKEZİNDEKİ BÜYÜKELÇİ JOHN BASS'IN VEDA DAVETİNE KİMSE KATILMADI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass dün gece Çankaya'daki büyükelçilik konutunda bir veda daveti verdi. Davete siyaset, asker ve bürokrasi dünyasından kimse katılmadı. Sadece iktidar cephesinden değil muhalif siyasetçilerden de kimse davete icabet etmedi.
"GÖRDÜĞÜM EN BURUK VEDA"
Davete katılanlar arasında yer alan Hürriyet gazetesinden Murat Yetkin oradaki gözlemini aktardı. Yetkin John Bass'ın vedasını, "Bu kadar yıldır bu kadar -en hafif ifadeyle- buruk bir büyükelçi veda daveti görmüş değilim." şeklinde yorumladı.
BASS DAVETİNDE AYRIMCILIK YAPTI
Yetkin geceyle ilgili gözlemlerini şöyle anlattı:
"Davete dair bir eleştirimi de bizzat Büyükelçiye ilettim. Davete bazı gazete ve televizyonlardan, daha çok hükümete yakın olanlardan meslektaşlar çağırılmamıştı. Bu kadar yıldır AK Parti öncesinde de hükümetlerin bu konudaki ayrımcı davranışlarını eleştirmiş bir gazeteci olduğumu hatırlatarak nedenini sordum. Öyle uygun görülmüştü. Siyaset sertleştikçe, gelenek, kural ve giderek kanunlar daha kolay çiğnenir, daha keyfi uygulanır hale geliyor maalesef."
Kaynak: haberinburada
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