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ABD Konsolosluğu'na Saldırı Yapacak DEAŞ'lı, 'Rakka'da Drift Yapan Tankçı' Çıktı

ABD KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI YAPACAK DEAŞ'LI, 'RAKKA'DA DRİFT YAPAN TANKÇI' ÇIKTI

ABD'nin Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu sırada yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesinin daha önce Rakka kentinde tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 20 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Abd Konsolosluğu'na Saldırı Yapacak Deaş'lı, 'rakka'da Drift Yapan Tankçı' Çıktı(9/10)5

Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 15'i Suriyeli 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmed K.'nin, sosyal medyada görüntüleri yayınlanan, Suriye'nin Rakka kentinde tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı.

YAPILAN BASKINDA 19 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, sabah saatlerinde, bazı evlere baskın yaptı.

Özel harekat, asayiş şube ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı operasyonlarda evlere, kapıların koçbaşı ile kırılmasıyla girildi. Operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15'si Suriyeli 19 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'IN 'DRİFT YAPAN TANKÇI'SI ÇIKTI

Emniyete getirilen Ahmed K.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde tankçısı olduğu belirtildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde Ahmet K.'nin, Rakka'da yol ortasında tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı.

Ziyad Ö.'nün ise ülkesindeki iç savaştan önce Lazkiye'deki karakolda polis olarak görev yaptığı belirlendi. Ziyad Ö.'nün, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yakalandığını ve zorla savaştırıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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