Olası bir terör saldırısına karşı ABD'nin Adana Konsolosluğu binasının önüne 5 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde dev beton duvar örüldü.



ABD, Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından konsolosluklardaki güvenlik tedbirlerini artırdı.







Bu kapsamda ABD Adana Konsolosluğu binasının çevresinde de bazı önlemler alındı.



Konsolosluk binasının önünden geçen tali yolu kapatılırken, giriş-çıkışlara kurşun geçirmez güvenlik kulübeleri yapıldı.