O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

abd konsolosluğu önüne 5 metrelik duvar

ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNE 5 METRELİK DUVAR

Olası bir terör saldırısına karşı ABD'nin Adana Konsolosluğu binasının önüne 5 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde dev beton duvar örüldü.

Tarih : 08 Haziran 2016, 12:35
Puan Ver : Abd Konsolosluğu Önüne 5 Metrelik Duvar(7/10)8


ABD, Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından konsolosluklardaki güvenlik tedbirlerini artırdı.



Bu kapsamda ABD Adana Konsolosluğu binasının çevresinde de bazı önlemler alındı.



Konsolosluk binasının önünden geçen tali yolu kapatılırken, giriş-çıkışlara kurşun geçirmez güvenlik kulübeleri yapıldı.








Etiketler: Abd  Konsolosluğu  Önüne  5  Metrelik  Duvar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER