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ABD KONGRESİNDE TÜRKİYE'NİN DEAŞ İLE MÜCADELESİNE ÖVGÜ YAĞDI!


ABD Kongresinde Türkiye'nin DEAŞ İle Mücadelesine Övgü Yağdı!
Tarih : 31 Ekim 2017, 02:40
Puan Ver : Abd Kongresinde Türkiye'nin Deaş İle Mücadelesine Övgü Yağdı!(9/10)5

ABD Temsilciler Meclisi Nebraska üyesi Don Bacon tarafından Temsilciler Meclisine sunulan karar tasarısında, "Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik önemine" ve "Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleye çok aktif katkı sağladığına" işaret edildi.

Bacon, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi aracılığıyla Temsilciler Meclisine Türkiye ile ilgili bir karar tasarısı sundu.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

581 sayılı tasarıda Türkiye'de ve ABD'de yaşayan Türklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ve iki ülke arasında güçlü tarihi, kültürel ve ekonomik bağların bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN DEAŞ'LA MÜCADELESİNE ÖVGÜ

Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir bölgede NATO'nun 2. büyük ordusuna sahip bir ülke olarak bulunduğuna vurgu yapılan tasarıda, "Türkiye, askeri tesislerini ABD ve diğer koalisyon ortaklarına açarak DAEŞ ile mücadeleye aktif olarak katkıda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE SURİYE KONUSUNDA CİDDİ BİR YÜKÜ OMUZLUYOR"

Tasarıda ayrıca Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'nin ciddi bir yükü omuzladığına dikkati çekilerek, "Türkiye, Esed rejiminin dehşet verici eylemlerinden kaçan 3 milyondan fazla Suriyeliye barınma, tedavi ve sosyal destek yardımları temin ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

"ABD'DE YAŞAYAN TÜRKLER ABD'NİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

"ABD ile Türkiye'nin yarım asırdan fazladır yakın dost ve müttefik ülkeler" olduğu vurgulanan metinde, ABD'de yaşayan Türklerin ABD'nin önemli bir parçası olduğu ve bu ülkeye her alanda ciddi katkılarda bulunduğu belirtildi.

Suriye ve Irak kaynaklı mülteci akını sebebiyle Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlara işaret edilen tasarıda, şunlar kaydedildi:

"Buna göre Temsilciler Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin, ABD'nin önemli bir güvenlik ortağı olduğunu kabul eder; Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeledeki küresel çabalara katkısını takdir eder."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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