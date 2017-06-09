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abd katar'ın tahtını sarsabilir

ABD KATAR'IN TAHTINI SARSABİLİR

Uluslararası Doğalgaz Birliği ve Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Katar geçen yıl yaklaşık 77 milyon ton LNG ihracatı gerçekleştirerek küresel piyasada birinci oldu.

Tarih : 09 Haziran 2017, 12:55
Puan Ver : Abd Katar'ın Tahtını Sarsabilir(7/10)4


Uluslararası Doğalgaz Birliği ve Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Katar geçen yıl yaklaşık 77 milyon ton LNG ihracatı gerçekleştirerek küresel piyasada birinci oldu.



Asya bölgesine yapılan satışlar Katar'ın toplam LNG ihracatının yüzde 60'ından fazlasını oluştururken, Katar'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler Japonya, Güney Kore, Hindistan, Birleşik Krallık ve Çin olarak kayıtlara geçti.



 



kaynak:habertürk








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