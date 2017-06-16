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abd-katar ortak tatbikata başlıyor

ABD-KATAR ORTAK TATBİKATA BAŞLIYOR

Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile Katar'ın ortak düzenleyeceği askeri tatbikata katılmak üzere yola çıkan iki Amerikan savaş gemisinin Hamad Limanı'na vardığını açıkladı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:44
Puan Ver : Abd-Katar Ortak Tatbikata Başlıyor(6/10)3




Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile Katar'ın ortak düzenleyeceği askeri tatbikata katılmak üzere yola çıkan iki Amerikan savaş gemisinin Hamad Limanı'na vardığını açıkladı.


Haber ajansı QNA, Katar Emiri Donanması'ndan yetkililerin ABD'li mürettebatı karşıladığını duyururken tatbikatın başlama tarihi ve içeriğine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Katar'ın ayrıca ABD'den 12 milyar dolar karşılığında 72 adet F-15 tipi savaş uçağı alma konusunda anlaştığı duyuruldu.


 


 


 


kaynak:Sabah









Etiketler: Abd-Katar  Ortak  Tatbikata  Başlıyor    haber

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