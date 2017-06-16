ABD-KATAR ORTAK TATBİKATA BAŞLIYOR
Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile Katar'ın ortak düzenleyeceği askeri tatbikata katılmak üzere yola çıkan iki Amerikan savaş gemisinin Hamad Limanı'na vardığını açıkladı.
Katar Savunma Bakanlığı, ABD ile Katar'ın ortak düzenleyeceği askeri tatbikata katılmak üzere yola çıkan iki Amerikan savaş gemisinin Hamad Limanı'na vardığını açıkladı.
Haber ajansı QNA, Katar Emiri Donanması'ndan yetkililerin ABD'li mürettebatı karşıladığını duyururken tatbikatın başlama tarihi ve içeriğine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Katar'ın ayrıca ABD'den 12 milyar dolar karşılığında 72 adet F-15 tipi savaş uçağı alma konusunda anlaştığı duyuruldu.
kaynak:Sabah
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