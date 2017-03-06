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abd karşı saldırıya geçti

ABD KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

ABD başkanı Obama düğmeye bastı. Sony'ye yapılan siber saldırılara karşı ABD tarafı misillemeye geçti. İlk hedef Kim Jong-un rejimi ve ona bağlı olan yandaşları.

Tarih : 06 Mart 2017, 11:44
Puan Ver : Abd Karşı Saldırıya Geçti(6/10)7


ABD başkanı Obama düğmeye bastı. Sony'ye yapılan siber saldırılara karşı ABD tarafı misillemeye geçti. İlk hedef Kim Jong-un rejimi ve ona bağlı olan yandaşları.



Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre, ABD hükümeti, Kuzey Kore ile bağlantılı olan kişilere ve organizasyonlara karşı yaptırımlar yapacak. Alınan bilgilere göre en az 10 adet resmi ve yüzlerce hükümete yakın Kuzey Kore organizasyonları hedef alınacak.



İşin düşündüren tarafı ise, yaptırım yapılacak olan 10 resmi kuruluş hakkında herhangi bir delil yok. Hatta bu saldırılarda Kuzey Kore'nin ne kadar etkin bir rol oynayıp oynamadığı da ispatlanmadı. Bilinen tek şey, tüm oklarınKuzey Kore'yi göstermesi ve bu resmi organizasyonlarının ABD'ye karşı yüzlerce provokasyon eylemi yürüttükleri. Yaptırımlar ABD'nin Finans bakanlığındanyürütülecek. Bunun anlamı, ilgili kişilerin ABD finans sistemi ile olan ilişkilerin kesilmesi ve ülkeye olan girişlerin yasaklanması. Şimdilik bu yaptırımlar yapılacak, ama ilerleyen günlerde bu yaptırımlar daha da artacak.



3. Köprü Google Maps'de Görüldü








Etiketler: Abd  Karşı  Saldırıya  Geçti    haber

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