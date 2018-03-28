ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Libya'da düzenlediği bir hava saldırısında Mağrip El Kaidesi (AQIM) üst düzey elebaşlarından Musa Ebu Davud dahil iki El-Kaide mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

EL KAİDE'NİN ELEBAŞLARINDAN DAVUD'UN ÖLÜMÜ TEYİT EDİLDİ

AFRICOM'dan yapılan açıklamada saldırının 24 Mart'ta Libya'nın güney batısında yer alan Ubari bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıya ilişkin operasyon raporu ve hasar tespiti tamamlandı ve Komutanlık Davud'un ölümünü teyit etti." ifadelerine yer verildi.

SİVİL KAYBI OLMADI

Saldırıda herhangi bir sivil kaybının olmadığı iddia edilen açıklamada Ebu Davud'a ilişkin El Kaide için militan toplama, lojistik destek, fon ve silah sağlama işlerinde destek olduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: haberinburada