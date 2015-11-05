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abd istihbaratı: rus uçağını büyük ihtimalle ışid düşürdü

ABD İSTİHBARATI: RUS UÇAĞINI BÜYÜK İHTİMALLE IŞİD DÜŞÜRDÜ

MISIR'dan Rusya'ya gitmek üzere havalanan Rus Metrojet Havayolları'na ait uçağın neden 23 dakika sonra Sina Yarımadası'na düştüğüyle ilgili tartışmalar sürüyor. CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, 224 kişiye mezar olan uçağın büyük olasılıkla IŞİD bombası nedeniyle düştüğünü iddia etti.

Tarih : 05 Kasım 2015, 08:51
Puan Ver : Abd İstihbaratı: Rus Uçağını Büyük İhtimalle Işid Düşürdü(10/10)11


Adı açıklanmayan kaynak resmi bir sonuca henüz ulaşılmadığını belirterek, ABD istihbaratı içinde “Bagaja veya uçağın başka bir yerine konulmuş patlayıcı düzenek olduğuna dair güçlü bir kanaat var” diye konuştu.ABD'li yetkililer, Metrojet 9268'i düşüren şeyin ‘IŞİD veya IŞİD'le bağlantılı bir grubun bombası olabileceğini' öne sürdü.



Edinilen istihbarat üzerine konuşan ABD'li bir yetkili ise Şarm el Şeyh havalimanındaki bir kişinin bombanın uçağa yerleştirilmesine yardım etmiş olabileceğini söyledi.








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