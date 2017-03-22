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abd istanbul'u da kapsayan yasağın nedenini açıkladı!

ABD İSTANBUL'U DA KAPSAYAN YASAĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI!

ABD, aralarında Türkiye'nin bulunduğu sekiz ülkeden yapılacak direkt uçuşlara getirilen elektronik cihaz yasağı kararını "güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi" gerekçesiyle aldığını açıkladı.

Tarih : 22 Mart 2017, 14:43
Puan Ver : Abd İstanbul'u Da Kapsayan Yasağın Nedenini Açıkladı!(8/10)10


Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, ABD'nin sekiz ülkeden uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük cihazları yolcuların yanlarına almasını yasaklayan kararına ilişkin soruları yanıtladı.



AA'nın haberine göre, kararın "büyük ölçüde" Ulaşım Güvenlik Yönetimi (TSA) ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından alındığını aktaran Toner, "Bu karar, belirtilen hava alanlarından güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi sonucu alınmıştır" dedi.



Toner, terör gruplarının ticari uçakları hedef almaya devam ettiğini vurguladı. Terör gruplarının saldırılar için yeni yöntemler aradığını ifade eden Toner, bunlar arasında patlayıcı cihazların kaçakçılığının da olduğunu anlattı.



 



kaynak:hürriyet








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