

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "PKK ile PYD'nin, YPG'nin farkı var mı? Bütün yazılı kayıtları elimizde. Amerika'ya diyoruz ki bu terör örgütüdür. Amerika'nın yetkilileri kalkıyor ‘hayır biz onları terör örgütü olarak görmüyoruz'... Ey Amerika size kaç kere söyledik, siz bizimle beraber misiniz, yoksa bu terör örgütü PKK ile PYD ile mi berabersiniz?" sözlerine, ABD'den "PKK ile YPG arasında açık ve net bir fark var" yanıtı geldi.







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin YPG'yi terör örgütü olarak görmediği konusundaki açıklamaları tekrarladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin değerlendirmeleri sorulan Toner, "PKK bize göre bir terör örgütüdür. Ancak PKK ile YPG arasında açık fark var. YPG konusunda Türkiye ile aynı görüşte değiliz. Suriye'nin kan gölüne dönmesinin sorumlusu ve nedeni Esad rejimi ve IŞİD'dir" diye konuştu.







YPG'nin IŞİD'e karşı sahada başarılı bir mücadele verdiğini savunan Toner, "Türkiye, PKK ile YPG arasında bir bağ görüyor. PKK'nın terör örgütü olduğu konusunda biz çok açık olduk. Ancak biz PKK ile YPG arasında bir bağ görmüyoruz" dedi.







ABD ile Türkiye'nin iki dost ve müttefik ülkeler olduğunu, bunu kimsenin sorgulamaması gerektiğini söyleyen Toner, Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını ve bu konudaki görüşmelerin sürdürüleceğini belirtti.