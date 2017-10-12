Avustralyayı Futbolcu Tim Cahill, Gol Sevincine Reklam Aldı
Mardin'de Öldürülen 6 Teröristin 23 Kişiyi Şehit Ettiği Ortaya Çıktı
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Avrupa'ya Kaptırmamak İçin Yeni Sözleşme İmzalayacak
12 Soruda Üniversiteye Girişte Yeni Sınav Sistemi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Iraklı, Eşini Boğarak Öldürüp Başında 4 Saat Bekledikten Sonra İntihar Etti
Trump Kendisini Meşhur Eden Nbc Televizyonunu Lisans İptaliyle Tehdit Etti
Süper Lig'de 8.Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
Itc Başkanı Ağaoğlu: Son 24 Saatte 700 Özel Eğitimli Pkk'lı Kerkük'e Girdi
Abd, İsrail Karşıtlığını Gerekçe Göstererek Unesco'dan Çekilme Kararı Aldı
Beşiktaş, Fikret Orman Yüzünden İflas Ettim Diyen Firmayı Yalanladı
Kızına Tecavüz Eden Sapığı Öldüren Anneyi Mahkeme Haklı Buldu!
Işid'e Eleman Sağlayan Eski İngiliz Punkçı Sally, İha'yla Öldürüldü
Dünyaya Haber Olan Caminin Temelinde Tarihe Işık Tutacak Tablet Var!
İş Adamı Ahmet Bayer'in Gayrimenkullerine Haciz Konuldu
Türkiye, U17 Dünya Kupasından 1 Puanla Elendi
Sedat Peker, Fatih Altaylı'yı Tehdit Ettiği Gerekçesiyle İfade Verdi
Barut İmhasında Yaralanan Asker, Gata'da Şehit Oldu
1 Polisin Şehit Olduğu 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgasında 3. Çatışma: Bu Kez Öğrenciler Vuruldu
Türkiye Varlık Fonu, Faizsiz Kredi Haberlerini Yalanladı
Porto, Aboubakar'ın Sözleşmesini Uzattı! Serbest Kalma Bedeli 50 Milyon Euro

ABD, İsrail Karşıtlığını Gerekçe Göstererek UNESCO'dan Çekilme Kararı Aldı

ABD, İSRAİL KARŞITLIĞINI GEREKÇE GÖSTEREREK UNESCO'DAN ÇEKİLME KARARI ALDI

ABD, "İsrail karşıtı önyargılar" gerekçesiyle bu yılın sonundan itibaren UNESCO üyeliğinden çıkacağını duyurdu.

Tarih : 12 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Abd, İsrail Karşıtlığını Gerekçe Göstererek Unesco'dan Çekilme Kararı Aldı(6/10)2

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) ayrılacağını açıkladı.

"İSRAİL KARŞITI ÖNYARGILARI" GEREKÇE GÖSTERDİLER

Yapılan açıklamada, UNESCO'dan çıkış kararının gerekçesi, "UNESCO'nun giderek artan borçları, örgütte gerçekleştirilmesi gereken temel reformlar ve UNESCO içerisindeki İsrail karşıtı önyargılar" olarak sıralandı.

İSRAİL, UNESCO'NUN KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

UNESCO, Temmuz ayında İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil kentini tehlike altındaki dünya kültür mirası listesine dahil etmiş, İsrail hükümeti de buna "UNESCO tarafından alınmış bir başka hayali karar" diyerek tepki göstermişti.

31 ARALIK İTİBARİYLE ÇIKACAKLAR

ABD'nin 31 Aralık itibarıyla UNESCO üyesi olmayacağını ifade eden Dışişleri Bakanlığı, "UNESCO'ya gözlemci ülke statüsüyle görüşlerimizi iletip tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

UNESCO - ABD GERİLİMİ NASIL TIRMANDI?

Türkiye dahil toplam 195 üyesi bulunan UNESCO, misyonunu "Eğitim, bilim ve kültür alanlarında reformları ve işbirliklerini teşvik ederek küresel barışa katkıda bulunmak" olarak özetliyor.

Filistin 2011 yılında UNESCO üyesi ilan edilmiş, ardındansa ABD Filistin'in dahil olduğu hiçbir uluslararası kuruluşa mali destek veremeyeceğini, yasalarının buna izin vermediğini söyleyerek UNESCO'ya fon aktarımlarını durdurmuştu.

ABD, fonlamayı durdurana kadar UNESCO bütçesinin yüzde 22'sini ödüyordu. ABD'nin fonlamayı durdurmasının ardından 2013'te Washington yönetimi ile İsrail UNESCO'daki oy kullanma haklarını kaybetmişlerdi. ABD 2016 - 2019 dönemi için UNESCO İcra Komitesi'nde yer alıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  İsrail  Karşıtlığını  Gerekçe  Göstererek  Unesco  Dan  Çekilme  Kararı  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER