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abd ışid'i libya'da vurdu

ABD IŞİD'İ LİBYA'DA VURDU

ABD Libya'daki IŞİD kampına hava saldırısı düzenledi. 30 kişinin öldürüldüğü hava saldırısında geçtiğimiz yıl Tunus'ta iki büyük terör saldırısı düzenleyen grup hedef alındı.

Tarih : 19 Şubat 2016, 17:37
Puan Ver : Abd Işid'i Libya'da Vurdu(9/10)10


Amerikan New Yok Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD savaş uçakları bugün erken saatlerde Libya'daki IŞİD kampını hedef aldı.



Libya'nın başkenti Trablus'a 80 kilometre mesafede olan Sabratha bölgesindeki kampta Tunuslu kökenli IŞİD militanları vuruldu.



ABD, Tunuslu militanların konuşlandığı Sabratha kampını, F-15E savaş uçaklarıyla vurdu.



İsminin açıklanmasını istemeyen Batılı bir diplomat saldırıda 30 IŞİD militanının öldürüldüğünü belirtti. Batılı yetkili öldürülenlerin büyük bir kısmının Tunus kökenli militanlar olduğunu açıkladı.



Sabratha valisi ise, gece yerel saatle 03.30'daki hava saldırısında 41 kişinin öldürüldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını söyledi.








Etiketler: Abd  Işid  İ  Libya  Da  Vurdu    haber

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