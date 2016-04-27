

ABD, IŞİD'e karşı verdiği savaşta bugüne kadar hiç kullanmadığı bir silaha başvuruyor: siber saldırılar. ABD, IŞİD'e karşı ilk siber saldırısını düzenledi.



Siber saldırılar artık sadece terör örgütleri ve hackerların elindeki bir silah değil. Günümüz savaşlarında devletlerde artık siber saldırıyı önemli bir silah olarak kullanabiliyorlar. Bunun en iyi örneklerinden biri dün gerçekleşti. Terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelesini sürdüren ABD, bu kez da terör örgütünü siber dünyada vurdu. ABD, IŞİD'e karşı ilk siber saldırısını dün düzenledi.



IŞİD'in dijital altyapısını hedef alan bu siber saldırılar, ABD'nin Cyber Command adını verdiği özel ekibi tarafından gerçekleştirildi. Bu saldırı ile terör örgütünün siber dünyadaki faaliyetlerine zarar verme ve haberleşme kanallarını kapatmak amaçlanıyor. Bu saldırılar IŞİD askerlerine para gitmesini engellemekten, IŞİD komutanı gibi görünerek yanlış emirler vermeye kadar çeşitli şekillerde gelişiyor. Özellikle ABD tarafından yanlış emir ve bilgiler verilmesinin IŞİD'i daha güvensiz hale getireceği ve organize olmalarını daha zorlaştıracağı söyleniyor.



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