O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

abd: ışid köşeye sıkışıyor, intihar saldırıları manşet için

ABD: IŞİD KÖŞEYE SIKIŞIYOR, İNTİHAR SALDIRILARI MANŞET İÇİN

Pentagon, terör örgütünün Suriye ve Irak'ta işgal ettiği toprakların yarıya yakınından püskürtüldüğünü ve savunmaya geçtiğini açıkladı. Irak'ta bir haftada 115 kişiyi öldüren IŞİD intihar saldırılarıyla ses getirmeyi hedefliyor.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 12:08
Puan Ver : Abd: Işid Köşeye Sıkışıyor, İntihar Saldırıları Manşet İçin(9/10)10


IŞİD'in son bir haftada Irak'ta düzenlediği saldırılarda 115'in üzerinde insan hayatını kaybetti. Ancak IŞİD'e karşı kurulan küresel koalisyonun lideri ABD, örgütün savunmaya geçtiğini düşünüyor. Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadele eden koalisyon kuvvetleri, örgüt tarafından ele geçirilen toprakların yüzde 45'ini geri aldı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, Washington'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'den temizlenen bölgelerin genişliğinin yüzde 16 ila yüzde 20 olduğunu söyledi.



Başkan Barack Obama'nın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk da, CNN'e yaptığı açıklamada IŞİD'in geri çekilme pozisyonunda olduğunu belirtiyor:








Etiketler: Abd  Işid  Köşeye  Sıkışıyor  İntihar  Saldırıları  Manşet  İçin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER