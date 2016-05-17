Pentagon, terör örgütünün Suriye ve Irak'ta işgal ettiği toprakların yarıya yakınından püskürtüldüğünü ve savunmaya geçtiğini açıkladı. Irak'ta bir haftada 115 kişiyi öldüren IŞİD intihar saldırılarıyla ses getirmeyi hedefliyor.



IŞİD'in son bir haftada Irak'ta düzenlediği saldırılarda 115'in üzerinde insan hayatını kaybetti. Ancak IŞİD'e karşı kurulan küresel koalisyonun lideri ABD, örgütün savunmaya geçtiğini düşünüyor. Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadele eden koalisyon kuvvetleri, örgüt tarafından ele geçirilen toprakların yüzde 45'ini geri aldı.







ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, Washington'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'den temizlenen bölgelerin genişliğinin yüzde 16 ila yüzde 20 olduğunu söyledi.







Başkan Barack Obama'nın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk da, CNN'e yaptığı açıklamada IŞİD'in geri çekilme pozisyonunda olduğunu belirtiyor: