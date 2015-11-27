

Rusya'nın dün S-400 füzelerini Lazkiye'ye konuşlandırmasının ardından bir hamle de ABD'den geldi. Suriyeli muhalif kaynaklara göre yaklaşık 50 ABD askeri danışman Suriye'ye ulaştı.







Askerlerin Suriye'nin kuzeyiyle kuzeydoğusuna Türkiye ve Kuzey Irak'tan geçtiği belirtildi.







Kürt kaynaklar, Amerikan askerlerinin bir bölümünün Kobani'ye gittiğini açıkladı. ABD askerlerinin geri kalanıysa Haseke'ye gitti.







Kürt kaynaklara göre, ABD askerleri Cerablus ve Rakka'ya yönelik saldırının planlamasına yardımcı olacak.







Suriye'ye 50 askeri danışman gönderen ABD bu ülkeye ilk kara gücünü konuşlandırmıştı.







ABD, IŞİD ile mücadele stratejisi kapsamında bölgeye askeri danışmanlar göndermeye geçen ay karar vermişti.