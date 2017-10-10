Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Viyana'da Türk Kökenli Asker, Vurularak Öldürüldü
15 Temmuz'da İbb Lojistik Merkezi İşgal Eden Fetö'cüler Hakkında Karar Açıklandı
İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
Büyükannelerinin Tabağı Çin İmparatoruna Ait Çıkınca Milyoner Oldular!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
Polis Tarafından Vurulan Korkuteli Savcısının Doktoru Konuştu: Ameliyat Başarılı Geçti
Merkeze Alınan Eski Burdur Valisi Hasan Kürklü Tutuklandı
Son Dakika! Katalonya İnat Etmedi: Bağımsızlık Sürecini Askıya Almalıyız
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mayıs Ayındaki Kongre İçin Çalışmalara Başladı
Son Dakika! Pentagon: Vize Gerilimi Türkiye'yle Askeri Operasyonlarımızı Etkilemez
İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
Asya Kupası'nda Filistin, Bhutan'ı 10-0 Yendi
Tff, Abdullah Avcı Haberlerine Açıklık Getirdi
Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
Tff Başkanvekili Ali Dürüst, Yıldırım Demirören'in İstifa Etmeyi Düşünmediğini Söyledi
Imf'nin Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Artırmasıyla Dolar Ve Euro Düştü
Dolar'ın Ateşi Çabuk Söndü! Vize Krizine Rağmen Döviz Ve Faiz İndi, Borsa Çıktı

ABD İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!

ABD İLE YAŞANAN VİZE KRİZİNE İSRAİL'DEN İLK YORUM: BU SİZİN SORUNUNUZ!

ABD ile Türkiye'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından İsrail'den ilk yorum geldi. İsrail'in Ankara Büyükelçisi "ABD ile Türkiye'nin sorunu, bunu onlar çözebilir" dedi.

Tarih : 10 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!(7/10)3

ABD konsolosluk çalışanının tutuklanmasının ardından ABD'nin vizeleri askıya alma hamlesine cevaben Türkiye'nin de vizeleri askıya alması dünya gündeminde.

İSRAİL'DEN İLK YORUM GELDİ

Vize krizine dünya ülkelerinden ilk yorum İsrail'den geldi. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh büyükelçilikte verdiği resepsiyonda konuyla ilgili soruya cevap verdi.

"İKİ ÜLKENİN SORUNU"

Vize krizinin ABD ile Türkiye arasındaki bir sorun olduğunu söyleyen Naeh, "İki ülke bu krizi görüşerek çözebilir" ifadesini kullandı.

SÜREÇ KONSOLOSLUK ÇALIŞANININ TUTUKLANMASIYLA BAŞLADI

FETÖ ile irtibatı tespit edilen ABD konsolosluk çalışanının casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ABD'den "Rahatsızız" açıklaması gelmiş ardından da vizelerin askıya alındığı ilan edilmişti. Türkiye de mütekabiliyet esası gereği ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  İle  Yaşanan  Vize  Krizine  İsrail  Den  İlk  Yorum  Bu  Sizin  
Sorununuz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER