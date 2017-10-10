ABD İLE YAŞANAN VİZE KRİZİNE İSRAİL'DEN İLK YORUM: BU SİZİN SORUNUNUZ!
ABD ile Türkiye'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından İsrail'den ilk yorum geldi. İsrail'in Ankara Büyükelçisi "ABD ile Türkiye'nin sorunu, bunu onlar çözebilir" dedi.
ABD konsolosluk çalışanının tutuklanmasının ardından ABD'nin vizeleri askıya alma hamlesine cevaben Türkiye'nin de vizeleri askıya alması dünya gündeminde.
İSRAİL'DEN İLK YORUM GELDİ
Vize krizine dünya ülkelerinden ilk yorum İsrail'den geldi. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh büyükelçilikte verdiği resepsiyonda konuyla ilgili soruya cevap verdi.
"İKİ ÜLKENİN SORUNU"
Vize krizinin ABD ile Türkiye arasındaki bir sorun olduğunu söyleyen Naeh, "İki ülke bu krizi görüşerek çözebilir" ifadesini kullandı.
SÜREÇ KONSOLOSLUK ÇALIŞANININ TUTUKLANMASIYLA BAŞLADI
FETÖ ile irtibatı tespit edilen ABD konsolosluk çalışanının casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ABD'den "Rahatsızız" açıklaması gelmiş ardından da vizelerin askıya alındığı ilan edilmişti. Türkiye de mütekabiliyet esası gereği ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya almıştı.
Kaynak: haberinburada
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