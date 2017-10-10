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Abd İle Yaşanan Vize Krizi Nedeniyle Tesettürlü Model, Türkiye'ye Gelemiyor
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ABD ile Yaşanan Vize Krizi Nedeniyle Tesettürlü Model, Türkiye'ye Gelemiyor

ABD İLE YAŞANAN VİZE KRİZİ NEDENİYLE TESETTÜRLÜ MODEL, TÜRKİYE'YE GELEMİYOR

ABD ve Türkiye arasındaki vize krizi moda dünyasını da derinden sarstı. Türkiye'de yapılacak defileye, tesettürlü model Halima Aden gelemiyor.

Tarih : 10 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Abd İle Yaşanan Vize Krizi Nedeniyle Tesettürlü Model, Türkiye'ye Gelemiyor(6/10)2

ABD ve Türkiye arasındaki vize restleşmesinden tesettürlü model Halima Aden de nasibini aldı. Somali asıllı ABD'li modelle İstanbul'da yapılması planlanan moda çekimi, ileri bir tarihe ertelendi.

ÇEKİMLER ERTELENDİ

Geçen yıl katıldığı Minnesota Güzellik Yarışması'yla adını duyuran ve tüm dünyanın dikkatini bir anda üzerine çeken Somali asıllı model Halima Aden, bugün ABD'den Türkiye'ye gelecekti. Modanisa.com'un tanıtım filmi için Büyükada'da kamera karşısına geçmesi planlanan 20 yaşındaki tesettürlü modelin 3 günlük İstanbul seyahati, vize engeline takıldı. Organizasyon, ABD ve Türkiye arasındaki vize sorunu çözülene kadar askıya alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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