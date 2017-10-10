ABD ve Türkiye arasındaki vize krizi moda dünyasını da derinden sarstı. Türkiye'de yapılacak defileye, tesettürlü model Halima Aden gelemiyor.

ABD ve Türkiye arasındaki vize restleşmesinden tesettürlü model Halima Aden de nasibini aldı. Somali asıllı ABD'li modelle İstanbul'da yapılması planlanan moda çekimi, ileri bir tarihe ertelendi.

ÇEKİMLER ERTELENDİ

Geçen yıl katıldığı Minnesota Güzellik Yarışması'yla adını duyuran ve tüm dünyanın dikkatini bir anda üzerine çeken Somali asıllı model Halima Aden, bugün ABD'den Türkiye'ye gelecekti. Modanisa.com'un tanıtım filmi için Büyükada'da kamera karşısına geçmesi planlanan 20 yaşındaki tesettürlü modelin 3 günlük İstanbul seyahati, vize engeline takıldı. Organizasyon, ABD ve Türkiye arasındaki vize sorunu çözülene kadar askıya alındı.

Kaynak: haberinburada