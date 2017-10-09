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ABD ile Yaşanan Vize Gerilimi Sonrası, Altın Tarihi Zirveyi Gördü

ABD İLE YAŞANAN VİZE GERİLİMİ SONRASI, ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Altın, Türkiye ile ABD arasındaki vize geriliminin ardından 155,7 TL'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 250, Cumhuriyet altını bin 20 TL oldu.

Tarih : 09 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Abd İle Yaşanan Vize Gerilimi Sonrası, Altın Tarihi Zirveyi Gördü(5/10)1

Altının gram fiyatı, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik gelişmelerin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayarak 155,7 lira ile tarihi zirvesine çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250, Cumhuriyet altını bin 20 liradan satılıyor.

ÇEYREK 250 LİRA, CUMHURİYET BİN 20 LİRA

Spot altının ons fiyatı seans başında 29 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.5 artışla 1,282.39 dolarda bulunuyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.8 artışla 1,284.80 dolara yükseldi.

Altının gram fiyatı yüzde 3 yükselişle 152 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 4 yükselişle 250 liradan, Cumhuriyet altını ise bin 20 liradan alıcı gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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