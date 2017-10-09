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ABD ile Türkiye'nin Vize Kararları Sonrası Dolar 3.78'i Görüp 3.71'e Geriledi

ABD İLE TÜRKİYE'NİN VİZE KARARLARI SONRASI DOLAR 3.78'İ GÖRÜP 3.71'E GERİLEDİ

Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla tırmanışa geçen dolar, 3.78 lirayı aşarken sabah saatlerinde 3.71'e geriledi.

Tarih : 09 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Abd İle Türkiye'nin Vize Kararları Sonrası Dolar 3.78'i Görüp 3.71'e Geriledi(8/10)4

Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla tırmanışa geçen dolar 3.78 lirayı aşarken, euro 4.4453 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine tırmandı. Vize kararlarının öncesinde dolar kuru 3.61 seviyelerindeydi.

NİSAN AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM

ABD Büyükelçiliği'nin, vize hizmetlerinin askıya alınmasına ilişkin kararının hemen ardından dolar 3.78 lirayı görerek Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine çıktıktan sonra 3.74 lira düzeylerine, euro da 4.4453 liralık tarihi rekor düzeyden 4.40 liranın altına çekildi.

3.71'E GERİLEDİ

Liranın yüzde 4.0 dolayında kayıp yaşamasına neden olan sert tırmanışların ardından yeni günün ilk işlemlerinde dolar 3.71 - 3.72 lira ve euro da 4.36 - 4.37 lira aralığına çekildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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