ABD İLE TÜRKİYE'NİN VİZE KARARLARI SONRASI DOLAR 3.78'İ GÖRÜP 3.71'E GERİLEDİ
Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla tırmanışa geçen dolar, 3.78 lirayı aşarken sabah saatlerinde 3.71'e geriledi.
Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla tırmanışa geçen dolar 3.78 lirayı aşarken, euro 4.4453 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine tırmandı. Vize kararlarının öncesinde dolar kuru 3.61 seviyelerindeydi.
NİSAN AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM
ABD Büyükelçiliği'nin, vize hizmetlerinin askıya alınmasına ilişkin kararının hemen ardından dolar 3.78 lirayı görerek Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine çıktıktan sonra 3.74 lira düzeylerine, euro da 4.4453 liralık tarihi rekor düzeyden 4.40 liranın altına çekildi.
3.71'E GERİLEDİ
Liranın yüzde 4.0 dolayında kayıp yaşamasına neden olan sert tırmanışların ardından yeni günün ilk işlemlerinde dolar 3.71 - 3.72 lira ve euro da 4.36 - 4.37 lira aralığına çekildi.
Kaynak: haberinburada
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