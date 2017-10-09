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Abd İle Türkiye Arasındaki Vize Krizinin Nedeni Yeni Gözaltı Kararı
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ABD ile Türkiye Arasındaki Vize Krizinin Nedeni Yeni Gözaltı Kararı

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ VİZE KRİZİNİN NEDENİ YENİ GÖZALTI KARARI

ABD ile Türkiye'nin birbirine karşılıklı olarak kapıları kapatmasının arkasında yeni bir gözaltı kararının olduğu ortaya çıktı. Hakkında gözaltı kararı verilen görevli, konsolosluktan çıkmıyor.

Tarih : 09 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Abd İle Türkiye Arasındaki Vize Krizinin Nedeni Yeni Gözaltı Kararı(6/10)2

ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri durdurmasının altından yeni bir gözaltı kararı çıktı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'dan sonra bir gözaltı kararı daha verilmesi krizi büyüttü ve ardından ABD'den vizelerin durdurulması kararı geldi.

YENİ GÖZALTI KARARI

Vatan gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un casusluk iddiasıyla FETÖ'den tutuklanmasıyla ateşlenen gerginlik, dün İstanbul Başsavcılığı'nın aldığı gözaltı kararıyla krize dönüştü.

TÜRK VATANDAŞI VE FETÖ BAĞLANTISI VAR

Başsavcılık, dün ABD Konsolosluğu ile Türk emniyet birimlerinin koordinasyonunu sağlayan kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası zirveye tırmandı. Gözaltı kararı verilen kişinin de Türk vatandaşı olduğu ve eşinin FETÖ'nün çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı da saptandı.

KONSOLOSLUKTAN ÇIKMIYOR

Gözaltı kararı verilen kişinin henüz yakalanmadığı ve konsolosluktan çıkmadığı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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