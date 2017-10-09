ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ VİZE KRİZİNİN NEDENİ YENİ GÖZALTI KARARI
ABD ile Türkiye'nin birbirine karşılıklı olarak kapıları kapatmasının arkasında yeni bir gözaltı kararının olduğu ortaya çıktı. Hakkında gözaltı kararı verilen görevli, konsolosluktan çıkmıyor.
ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vizeleri durdurmasının altından yeni bir gözaltı kararı çıktı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'dan sonra bir gözaltı kararı daha verilmesi krizi büyüttü ve ardından ABD'den vizelerin durdurulması kararı geldi.
YENİ GÖZALTI KARARI
Vatan gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un casusluk iddiasıyla FETÖ'den tutuklanmasıyla ateşlenen gerginlik, dün İstanbul Başsavcılığı'nın aldığı gözaltı kararıyla krize dönüştü.
TÜRK VATANDAŞI VE FETÖ BAĞLANTISI VAR
Başsavcılık, dün ABD Konsolosluğu ile Türk emniyet birimlerinin koordinasyonunu sağlayan kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası zirveye tırmandı. Gözaltı kararı verilen kişinin de Türk vatandaşı olduğu ve eşinin FETÖ'nün çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı da saptandı.
KONSOLOSLUKTAN ÇIKMIYOR
Gözaltı kararı verilen kişinin henüz yakalanmadığı ve konsolosluktan çıkmadığı belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan, Havalimanındaki Basın Toplantısını İptal Edip Ukrayna'ya Uçtu
- Milli Marş Okunurken Sporcular Diz Çökünce Abd Başkan Yardımcısı Stadyumu Terk Etti
- Yemin Törenindeki Siyahi Askerin Ailesi, Aşk Uğruna Türkiye'ye Göçmüş
- Türkiye-Abd Arasındaki Vize Krizi Dünya Basınında!
- Türkiye'den Dengeleri Değiştirecek İdlib Hamlesi! Tsk, Afrin Sınırına Askeri Üs Kuracak
EKONOMİ HABERLERİ
- Thy: Türkiye-Abd Ve Abd-Türkiye Bilet Değişiklik Ve İadeleri Ücretsiz Yapılacak
- Merkez Bankasına Uluslararası Standartta Yeni Düzenleme Geliyor
- Vize Gerginliği Sonrası Borsada Son Durum! Bıst 100 Endeksi 100 Binin Altına Düştü
- Sanayi Üretim Endeksi Ağustos Ayında Düşüş Gösterdi
- Gıda Hilelerinde Kullanılan Melamin Maddesi 3 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
- Nobel Barış Ödülü, Nükleer Silahların Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Kampanyaya Gitti
- Nate Kasırgası Orta Amerika'da En Az 22 Kişiyi Öldürdü, Abd'ye Doğru İlerliyor
- Abd'den Katar İle Ortak Tatbikatı Bitirme Kararı
- Abd'den Kafa Karıştıran İddia: Deaş Elebaşı Bağdadi Ölmedi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar