ABD İLE RUSYA'NIN SURİYE ANLAŞMASINA İRAN'DAN İLK YORUM: BİZİ BAĞLAMAZ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının İran tarafından bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. Kasımi, Rusya ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmanın garantörü olamayacaklarını, Astana anlaşması gereği Moskova ile olan özel ilişki sayesinde görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.
"ABD İLE RUSYA'NIN ANLAŞMASI BİZİ BAĞLAMAZ"
Kasımi, İran için bağlayıcılığı bulunmadığına işaret ettiği anlaşmanın, tüm Suriye'yi kapsayacak şekilde ve Astana'da üzerinde mutabakata varılan çatışmazlık bölgelerini desteklemesi halinde kabul edilebilir olduğunu vurguladı.
İRAN, ANLAŞMAYA ŞÜPHELİ YAKLAŞIYOR
ABD'nin bölgedeki "eski icraatları" nedeniyle anlaşmaya şüpheli yaklaştıklarını dile getiren Kasımi, bu durumun görüşmelerin devamı önünde engel teşkil edeceğini öne sürdü.
"IRAK KONUSUNDA DURUŞUMUZ DEĞİŞMEZ"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin "bağımsızlık referandumu" konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kasımi, "Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda İran'ın duruşu değişmez ve tartışılamaz bir duruştur. Bu konuda, gerek Irak merkezi hükümeti, gerekse ülkedeki diğer gruplarla irtibatımız devam ediyor." diye konuştu.
"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN YARARINA"
Kasımi, Irak'ın toprak bütünlüğünün tüm bölge ülkelerin yararına olduğunu belirterek, "Bu bütünlüğü ortadan kaldıracak her türlü adım, Irak'ı kargaşa ve huzursuzluğa sevk edecektir." dedi.
Kaynak: haberinburada
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