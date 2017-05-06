ABD İLE RUSYA'DAN KRİTİK GÖRÜŞME
ABD ve Rus Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını ele aldığı açıklandı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'a atfedilen yazılı açıklamada, Tillerson ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde Astana'da varılan anlaşmanın konuşulduğu kaydedildi.
Tillerson'ın Lavrov ile en kısa zamanda Suriye konusunda bir araya gelmek istediğini belirtilen açıklamada, Suriye'de siyasi bir çözüme varılabilmesi için ABD ve Rusya'nın üzerine düşeni yapmasının önemine vurgu yapıldı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzalanmış, ABD de bu müzakerelere temsilci göndermişti.
kaynak:habertürk
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