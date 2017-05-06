Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

abd ile rusya'dan kritik görüşme

ABD İLE RUSYA'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

ABD ve Rus Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını ele aldığı açıklandı

Tarih : 06 Mayıs 2017, 09:52
Puan Ver : Abd İle Rusya'dan Kritik Görüşme(8/10)8


 ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'a atfedilen yazılı açıklamada, Tillerson ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde Astana'da varılan anlaşmanın konuşulduğu kaydedildi.



Tillerson'ın Lavrov ile en kısa zamanda Suriye konusunda bir araya gelmek istediğini belirtilen açıklamada, Suriye'de siyasi bir çözüme varılabilmesi için ABD ve Rusya'nın üzerine düşeni yapmasının önemine vurgu yapıldı.



Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzalanmış, ABD de bu müzakerelere temsilci göndermişti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Abd  İle  Rusya  Dan  Kritik  Görüşme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER