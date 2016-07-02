

ABD ve Rusya Suriye'de Nusra'ya karşı işbirliği yapacak. Obama'nın da imzaladığı anlaşmaya göre ABD, Nusra'ya karşı Rusya'ya teknik destek verecek. Karşılığında Moskova, ABD'nin terörist olarak görmediği ‘ılımlı muhalif'lerin Esad tarafından vurulmasını engelleyecek. Dışişleri Sözcüsü Kirby ise diplomatik görüşmelerin detayına ilişkin bilgi vermedi.







İki devlet arasında imzalanan anlaşmayla ilgili ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD ile Rusya'nın Suriye'deki askeri iş birliğini derinleştirecek öneri, ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalandı. Dışişleri Bakanı John Kerry'nin deteklediği öneriye, ABD Savunma Bakanı Ash Carter'ın karşı çıktığı ancak sonuçta Obama'nın imzaladığı bu teklifi kabul ettiği belirtildi. Teklifte, ABD'nin, Nusra Cephesi'ni bombalayan Rusya'ya hedef tespiti ve koordinasyon gibi konularda teknik destek vermesi öngörülüyor. Öneriye göre, Rusya da buna karşılık Esad rejiminin, ABD'nin terörist olarak görmediği ılımlı muhalifleri vurmasını engelleyecek. ABD, bu grupların kesin yerlerini Rusya'ya bildirmeyecek ancak Esad rejiminin hava saldırısı düzenlememesi gereken coğrafi bölgeleri iletecek.



‘UYMAMA YAPTIRIMI YOK'







Ancak haberde, Esad rejiminin sivilleri vurmasını engellemesi konusunda Rusya'yı göreve çağıran Obama yönetiminin, bu sefer Moskova üzerinde nasıl etkin olacağı sorusuna ayrı bir parantez de açıldı. Öneri kabul edilse bile Rusya'nın veya Esad rejiminin verdiği sözde durmaması halinde ne tür bir yaptırımın olabileceğine ilişkin herhangi bir ifadenin teklifte yer almaması da eleştirildi.



‘ÇALIŞMAK İSTERİZ'







Pentagon'daki bir basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanı Carter, “Suriye'de doğru şeyleri yapmaları halinde Ruslarla çalışmak isteriz” dedi. Carter, Rusya'nın Suriye'ye “IŞİD'le mücadele etmek” ve “Esad sonrası siyasi geçiş sürecine katkıda bulunmak” için geldiğini savunduğunu ancak ilk günden beri bu iki konuda da bir şey yapmadığı görüşünü dile getirdi.







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'ye atfen bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise herhangi bir konuyla ilgili devam eden diplomatik görüşmelerin detaylarına girilmeyeceği belirtildi.



‘TEDBİRLERİ ALIYORUZ'







Açıklamada, “Rusya'nın, rejimin çatışmaların durdurulması anlaşmasına uymasını sağlamadaki yükümlülükleri konusunda netiz. Aynı şekilde Suriye'deki El Kaide'nin ulusal güvenliğimize teşkil ettiği tehlikenin de farkındayız. IŞİD'le mücadele ederken bu iki konuda da gerekli tedbirleri alıyoruz” ifadelerine yer verildi.



