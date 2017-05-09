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abd ile kuzey kore oslo'da biraraya gelecek

ABD İLE KUZEY KORE OSLO'DA BİRARAYA GELECEK

Farklı kanallardan gelen bilgilere göre ABD ile Kuzey Kore, son zamanlarda Kore Yarımadası konusunda gerginleşen ilişkileri görüşmek üzere Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya gelecekler.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 11:09
Puan Ver : Abd İle Kuzey Kore Oslo'da Biraraya Gelecek(10/10)9


Görüşme daha önce geçen Ağustos ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan benzer toplantının ardından yapılacak ilk görüşme olacak.



Norveç televizyon kanalı NRK'nun haberine göre Norveç Hükümeti'nin ikili görüşmenin gerçekleştirilmesinde baş rolü bulunmuyor.



Kuzey Kore'nin önemli müttefiklerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti hükümet sözcüsü de ABD ile Kuzey Kore arasında Oslo'da gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi doğrulamasına karşın görüşmenin ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi vermedi.



Japonya televizyon kanalı Asahi de Oslo'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki diplomatların Kuzey Koreli diplomatlarla bir araya gelmesinin amaçlandığını duyurdu.



 



kaynak:ahaber








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