

Kuzey Koreli üst düzey bir diplomat, 'şartların yerine getirilmesi' durumunda Pyongyang'ın Trump yönetimiyle müzakereler için görüşmeye istekli olacağını söyledi.







Associated Press'in haberine göre ABD ile ilişkileri yürüten üst düzey Kuzey Koreli diplomat Choi Sun-hee, Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada bulundu.







Choi, Kuzey Kore'nin 'şartlarının' ne olduğunu belirtmese de, üst düzey diplomatın açıklamaları, Kuzey Kore ile ABD'nin 2008'den beri ilk defa müzakerelere geri dönebileceği sinyalini verdi.







ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmekten onur duyacağını söylemişti.







kaynak:habertürk