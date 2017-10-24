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ABD İLE BAĞDAT ARASINDAKİ KRİZ BÜYÜYOR! İBADİ, TİLLERSON'UN GÖNDERİN DEDİĞİ MİLİSLERE SAHİP ÇIKTI


ABD ile Bağdat Arasındaki Kriz Büyüyor! İbadi, Tillerson'un Gönderin Dediği Milislere Sahip Çıktı
Tarih : 24 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Abd İle Bağdat Arasındaki Kriz Büyüyor! İbadi, Tillerson'un Gönderin Dediği Milislere Sahip Çıktı(8/10)4

Haşdi Şabi üzerinden Irak Başbakanı İbadi ile söz düellosuna giren ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Bağdat'ta gitti.

Haşdi Şabi için "Irak topraklarını terk etsin" diyen, bunun üzerine Irak Başbakanı İbadi'den "İç işlerimize karışma" cevabı alan ve bizzat "ayar vermek için bugün Irak'a giden Tillerson, bu kez de "Haşdi Şabi Irak'ın resmi kurumudur" cevabıyla şok yaşadı.

"DİYALOĞU DESTEKLİYORUZ"

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'a gelen Tillerson, Başbakan Haydar el-İbadi ile görüştü.

Görüşmede Irak'ın birliğine önem verdiklerini aktaran Tillerson, anayasaya bağlılığı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile çatışmadan uzak diyaloğu desteklediklerini ifade etti.

"KÜRTLER IRAK'IN DEĞERLİ VATANDAŞLARIDIR"

Irak Başbakanı İbadi de önceliklerinin terörle mücadele olduğunu dile getirdi. Kerkük'te yapılanları devletin egemenliğini ve kontrolünü sağlamak olarak nitelendiren İbadi, "Hiçbir bileşenle savaşa girmek istemiyoruz. Kerkük'e 'Kürt vatandaşlarının Irak'ın değerli vatandaşları oldukları' mesajını ilettik." dedi.

"HAŞDİ ŞABİ IRAK'IN RESMİ KURUMU"

Haşdi Şabi ile ilgili ise İbadi, bu güçlerin "Iraklı savaşçılar" olarak terörle mücadeleye katılıp ülkeyi savunduklarını ve bu uğurda kayıp verdiklerini söyledi. İbadi, "Haşdi Şabi, Irak'ın resmi devlet kurumlarından biridir. Anayasa devlet dışında hiçbir silahlı gücün bulunmasına izin vermiyor. Haşdi Şabi savaşçılarını bölge ve ülkenin umudu olmaları için teşvik etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

ABD, HAŞDİ ŞABİ'NİN ÇIKMASINI İSTEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un dün Suudi Arabistan'da yaptığı "İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin Irak'tan çıkmaları gerektiği" yönündeki açıklamalar Bağdat yönetiminin tepkisini çekmişti.

Tillerson'un sözleri üzerine Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Haşdi Şabi saflarında mücadele veren savaşçılar, ülkeleri ve halkını savunmak için canlarını feda eden vatansever Iraklılardır. Meclisin çıkardığı kanunlara göre Irak komutası altındadır." ifadeleri kullanılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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