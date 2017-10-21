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ABD İKİYÜZLÜLÜĞÜ! PENTAGON'UN KINADIĞI PKK'LI TERÖRİSTLERİ, TİLLERSON TEBRİK ETTİ


ABD İkiyüzlülüğü! Pentagon'un Kınadığı PKK'lı Teröristleri, Tillerson Tebrik Etti
Tarih : 21 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Abd İkiyüzlülüğü! Pentagon'un Kınadığı Pkk'lı Teröristleri, Tillerson Tebrik Etti(6/10)2

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasına ilişkin terör örgütü PKK/PYD'yi tebrik etti.

İSİMLERİ TEKER TEKER SAYDI

Tillerson, yayımladığı mesajda, kentin DEAŞ'tan kurtarılması sebebiyle Suriye halkını, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD mensuplarını ve aynı kapsamda Suriye Arap Koalisyonunu tebrik ettiğini belirtti.

"RAKKA KURULACAK SİVİL KONSEY TARAFINDAN YÖNETİLECEK"

Mesajda, "İşimiz henüz bitmedi ancak Rakka'nın kurtarılması DEAŞ'la mücadelede kritik bir dönemeçtir ve bu teröristleri mağlup etmek için Suriye içindeki ve uluslararası çabaların başarısının altını çizmektedir." ifadesini kullanan Tillerson, Rakka'da yeni dönemde sivil bir konseyin kurulacağını ve şehrin bu konsey eliyle yönetileceğini kaydetti.

RAKKA, ABD YARDIMIYLA DEAŞ'TAN ALINMIŞTI

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı.

KUTLAMALARDA ÖCALAN POSTERİ AÇILMASINI PENTAGON KINAMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adamıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rakka'da terörist elebaşı Öcalan posterlerinin açılmasını kınadığını bildirmişti.

ERDOĞAN ABD'YE ÖCALAN POSTERLERİNİN HESABINI SORMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün "İşte buyurun, Rakka'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Şimdi bunu Amerika nasıl izah edecek? Haydi buyurun. Lafa geldiği zaman 'PKK terör örgütüdür' diyorsun." açıklamasını yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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