Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

abd hisseleri veri desteği ile yükseldi

ABD HİSSELERİ VERİ DESTEĞİ İLE YÜKSELDİ

ABD hisse senetleri Perşembe günü beklenenden daha iyi çıkan işsizlik başvuruları verisi sonrası yükseldi

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:28
Puan Ver : Abd Hisseleri Veri Desteği İle Yükseldi(8/10)8


ABD hisse senetleri Perşembe günü, yatırımcıların dikkatlerini beklenenden daha iyi çıkan işsizlik başvuruları verisine çevirmeleri ve Trump yönetiminin sağlık hizmetleri ve vergi reformuna ilişkin planlarını değerlendirmeleri ile birlikte yükseldi.



Petrol fiyatlarındaki artış ve ABD'li perakende satış yapan şirketlerin hisselerindeki prim de yükselişi destekledi.



Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) 4.54 puan (yüzde 0.19) artışla 2,357.49 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi 14.80 puan (yüzde 0.07) yükselişle 20,662.95 puana,  ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14.47 puan (yüzde 0.25) değer kazanarak 5,878.95 puan oldu.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Abd  Hisseleri  Veri  Desteği  İle  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER