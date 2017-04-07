

ABD hisse senetleri Perşembe günü, yatırımcıların dikkatlerini beklenenden daha iyi çıkan işsizlik başvuruları verisine çevirmeleri ve Trump yönetiminin sağlık hizmetleri ve vergi reformuna ilişkin planlarını değerlendirmeleri ile birlikte yükseldi.







Petrol fiyatlarındaki artış ve ABD'li perakende satış yapan şirketlerin hisselerindeki prim de yükselişi destekledi.







Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) 4.54 puan (yüzde 0.19) artışla 2,357.49 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi 14.80 puan (yüzde 0.07) yükselişle 20,662.95 puana, ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14.47 puan (yüzde 0.25) değer kazanarak 5,878.95 puan oldu.







kaynak:bloomberght