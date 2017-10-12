ABD HEYETİ, VİZE KRİZİNİ ÇÖZMEK İÇİN ANKARA'YA GELECEK
İHA'nın haberine göre; ABD'den bir heyet vize krizinin çözümü için Türkiye'ye gelecek. ABD'li heyetin önümüzdeki hafta Türkiye'de olması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, heyete Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Johnathan Cohen başkanlık edecek.
VİZELER KARŞILIKLI ASKIYA ALINMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Türkiye ile ABD ilişkileri, ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un gözlatına alınması ile gerilmiş süreç vizelerin karşılıklı askıya alınmasına kadar gitmişti.
Kaynak: haberinburada
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