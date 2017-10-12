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ABD HEYETİ, VİZE KRİZİNİ ÇÖZMEK İÇİN ANKARA'YA GELECEK


ABD Heyeti, Vize Krizini Çözmek İçin Ankara'ya Gelecek
Tarih : 12 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Abd Heyeti, Vize Krizini Çözmek İçin Ankara'ya Gelecek(10/10)6

İHA'nın haberine göre; ABD'den bir heyet vize krizinin çözümü için Türkiye'ye gelecek. ABD'li heyetin önümüzdeki hafta Türkiye'de olması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, heyete Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Johnathan Cohen başkanlık edecek.

VİZELER KARŞILIKLI ASKIYA ALINMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Türkiye ile ABD ilişkileri, ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un gözlatına alınması ile gerilmiş süreç vizelerin karşılıklı askıya alınmasına kadar gitmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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