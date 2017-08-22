ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kendisini istifaya davet eden arkadaşlarının talebini reddetti.

AHLAKİ SORUMLULUK GEREĞİ İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİLER

Yahudi bir aileden gelen Mnuchin, Yale Üniversitesinden kendisi gibi 1985'te mezun olan 374 okul arkadaşının, "ahlaki sorumluluk" çerçevesinde bakanlıktan istifasını teşvik eden mektubu üzerine yazılı açıklama yaptı.

"TRUMP'A YÖNELİK SUÇLAMALARIN DOĞRULUĞUNA İNANMIYORUM"

Açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Virginia'nın Charlottesville kentinde yaşanan olaylara verdiği tepkinin yanlış yorumlandığını savunan Mnuchin, "Başkan Trump'a yönelik suçlamaların doğru olduğuna inanmıyorum. Ülkemizin üstün yetenekli erkek ve kadınlarının yönetimde yer almasının, sizleri ve tüm Amerikalıları rahatlatması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'I SAVUNDU

Mnuchin, Trump'ın hiçbir şekilde Nazi yanlılarını ve nefret gruplarını, barışçıl göstericilerle eşit tutmadığını vurgularken, bazı konuların medyada yer aldığından çok daha karmaşık olduğunu belirtti.

"GÖREV SÜRESİNİ SONUNA KADAR TAMAMLAYACAĞIM"

4 yıllık görev süresini tamamlamayı umduğunu belirten Mnuchin, bu süre içinde regülasyonları basitleştirmeyi, vergi sistemini yenilemeyi ve milyonlarca istihdam üretmeyi hedeflediğini kaydetti.

"TRUMP'IN BEYAZLARIN ÜSTÜNLÜĞÜNE VERDİĞİ DESTEĞİ PROTESTO ET"

Yale Üniversitesinden Mnuchin'le aynı yıl mezun olan 374 öğrencinin imzaladığı mektupta, Trump ırkçı grupların sempatizanı olmakla itham edilirken, "Sizi bir dostunuz, sınıf arkadaşınız ve ülkedaşınız olarak Başkan Trump'ın Nazizme ve beyazların üstünlüğüne verdiği desteği protesto etmek için istifaya çağırıyoruz. Sizin bundan daha iyi olduğunuzu biliyoruz ve doğru olanı yapacağınıza inanıyoruz. " ifadelerine yer verilmişti.

Mektuba neden olan olayların geçmişi:

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde 14 Ağustos Cumartesi toplanan aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüşün karşıt gruplarca protesto edilmesi sırasında şiddet olayları yaşanmış, olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştı.

TRUMP "İKİ TARAF DA SUÇLU" DEMİŞTİ

Irkçı ve Nazi yanlılarının yürüyüşünü protesto eden karşı grupları "şiddet yanlısı" olarak tanımlayan Trump, "Bir tarafta kötü bir grup, diğer tarafta ise şiddet yanlısı bir grup vardı. Her iki tarafın da suçlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada