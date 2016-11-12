ABD HAVA ÜSSÜ'NDE PATLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Afganistan'ın başkenti Kabul'un kuzeyindeki Bagram Hava Üssü'nde siddetli patlama meydana geldi.
Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada meydana gelen patlamada en az üç kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı. Açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı belirtildi.
Henüz hiçbir örgütün üstlenmediği patlamanın meydana geldiği Bagram Hava Üssü'nün sık sık Taliban örgütünün saldırılarına hedef olduğu biliniyor.
Geçen yıl Aralık ayında da canlı bomba saldırısında altı Amerikan askeri öldürülmüştü.
kaynak:milliyet
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