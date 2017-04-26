Kuzey Kore'nin nükleer programının ve füze denemelerinin endişe yaratmasının ardından ABD'nin Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi Güney Kore'de kurulmaya başlandı. Çin, THAAD ile ilgili endişelerini dile getirirken; yüzlerce Güney Koreli füze savunma sistemini protesto etti.