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abd güney kore'de protestolar eşliğinde füze savunma sistemi kuruyor

ABD GÜNEY KORE'DE PROTESTOLAR EŞLİĞİNDE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ KURUYOR

Kuzey Kore'nin nükleer programının ve füze denemelerinin endişe yaratmasının ardından ABD'nin Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi Güney Kore'de kurulmaya başlandı. Çin, THAAD ile ilgili endişelerini dile getirirken; yüzlerce Güney Koreli füze savunma sistemini protesto etti.

Tarih : 26 Nisan 2017, 12:33
Puan Ver : Abd Güney Kore'de Protestolar Eşliğinde Füze Savunma Sistemi Kuruyor(10/10)8


Kuzey Kore'nin nükleer programının ve füze denemelerinin endişe yaratmasının ardından ABD'nin Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi Güney Kore'de kurulmaya başlandı. Çin, THAAD ile ilgili endişelerini dile getirirken; yüzlerce Güney Koreli füze savunma sistemini protesto etti.



Çarşamba sabahı Güney Kore'nin güneyindeki Seongju bölgesinde eski bir golf sahasına THAAD'ın parçalarının getirildiği görüldü.



ABD, THAAD sisteminin kısa ve orta menzilli balistik füzeleri yerlerini belirleyerek yok edebilecek kapasitede olduğunu açıkladı.



 



kaynak:bbc








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