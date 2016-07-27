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ABD GENELKURMAY BAŞKANI: 'HULUSİ AKAR BENİ İKİ KERE ARADI'


ABD GENELKURMAY BAŞKANI: 'HULUSİ AKAR BENİ İKİ KERE ARADI'
Tarih : 27 Temmuz 2016, 15:18
Puan Ver : Abd Genelkurmay Başkanı: 'hulusi Akar Beni İki Kere Aradı'(5/10)7


Darbeyi Amerikalı bir emekli orgeneralin organize ettiği iddialarını kesin bir dille reddeden General Joseph Dunford geçen hafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kendisini iki kere aradığını, Türkiye'nin taahhütlerine bağlı olduğu mesajı verdiğini söyledi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de çıkan ABD'yi suçlayıcı haberler, Washington'da ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın önceki gün düzenlediği basın toplantısında gündeme geldi.



Dunford, önceki gün hükümete yakın bir gazetenin gündeme getirdiği, 15 Temmuz darbesinin planlayıcısının Mayıs'ta görevinden emekli olan, ABD'nin Afganistan'daki kuvvetlerinin komutanlığını yürütmüş Orgeneral John Campbell olduğu yönündeki haberle ilgili şunları söyledi: “O haberi gördüm. Orgeneral Campbell'ın cevabını da gördüm. Başka biri daha iyi cevap verebilir miydi emin değilim. Orgeneral Campbell'in bir şekilde böyle bir şeyin içinde olduğunu dile getiren absürd bir haber. Kendisi benim dostum ve şu anda birçok şey yaptığını fakat bunların arasında Türkiye'de bir darbe planlamak olmadığını biliyorum. Bu haberin nereden geldiğini de gerçekten bilmiyorum.”








Etiketler: Abd  Genelkurmay  Başkanı    Hulusi  Akar  Beni  İki  Kere  Aradı    
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