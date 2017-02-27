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ABD FÜZEYLE VURDU! USAME BİN LADİN'İN DAMADI SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ


ABD FÜZEYLE VURDU! USAME BİN LADİN'İN DAMADI SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 27 Şubat 2017, 17:22
Puan Ver : Abd Füzeyle Vurdu! Usame Bin Ladin'in Damadı Suriye'de Öldürüldü(5/10)2


İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, El Kaide'nin üst düzey liderleri arasında yer alan Ebu el Hayral Masri Suriye'deki hava saldırısında öldürüldü.



El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in damadı olan Masri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de hedef alındı. Saldırının gerçekleştiği nokta Türkiye sınırına çok yakın, Hatay'ın Hacıpaşa kasabasının hemen karşısı.



Masri'nin yer aldığı küçük bir araç hareket halindeyken insansız hava aracından fırlatılan füzeyle imha edildi.



El Kaide'nin günümüzdeki lideri Eymen el Zevahiri'ye yakın bir isim olan Masri, Zevahiri'nin yardımcılarından biriydi.



 



kaynak:milliyet








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