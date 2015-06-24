ABD, FRANSIZ CUMHURBAŞKANLARINI DİNLEDİ
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Fransız Cumhurbaşkanlarını 2006-2012 yılları arasında dinlediği ortaya çıktı.
Raporda, NSA'nın sadece cumhurbaşkanlarını değil üst düzey devlet memurları, diplomatlar ve bakanları da dinlediği, dinleme yapılanlar arasında Hollande'ınki de dahil Elysee'deki birçok görevlinin cep telefonu numaralarının yer aldığı kaydedildi.
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