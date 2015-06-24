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abd, fransız cumhurbaşkanlarını dinledi

ABD, FRANSIZ CUMHURBAŞKANLARINI DİNLEDİ

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Fransız Cumhurbaşkanlarını 2006-2012 yılları arasında dinlediği ortaya çıktı.

Tarih : 24 Haziran 2015, 09:35
Puan Ver : Abd, Fransız Cumhurbaşkanlarını Dinledi(8/10)9


Raporda, NSA'nın sadece cumhurbaşkanlarını değil üst düzey devlet memurları, diplomatlar ve bakanları da dinlediği, dinleme yapılanlar arasında Hollande'ınki de dahil Elysee'deki birçok görevlinin cep telefonu numaralarının yer aldığı kaydedildi.








Etiketler: Abd  Fransız  Cumhurbaşkanlarını  Dinledi    haber

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