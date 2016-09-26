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abd, fetö okullarını kıskaca aldı

ABD, FETÖ OKULLARINI KISKACA ALDI

ABD, FETÖ bağlantılı 150'den fazla okulu kıskaca aldı. Okulların giderek ağırlaşan mali ve yasal baskı altına girdiği belirtiliyor.

Tarih : 26 Eylül 2016, 17:00
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ABD, Gülen'in okullarını kıskaca aldı. Reuters'ın duyurduğu habere göre ABD'de, FETÖ bağlantılı 150'den fazla okulun giderek ağırlaşan mali ve yasal baskı altına girdi.  FETÖ'nün önemli bir istihdam ve küresel ticari faaliyet kaynağı olan bu okullar kamu parasıyla finanse ediliyor. Resmi kayıtlara göre bu okulların büyümesi son yıllarda ciddi bir yavaşlama gösteriyor. Bu yavaşlamanın temelinde 10'dan fazla eyalette başlatılan ve vergi mükelleflerinden alınan fonların kötüye kullanılmasından vize sahtekarlıklarına kadar değişen bir diziresmi soruşturma yatıyor. Eyalet düzeyinde ve federal düzeyde başlatılan soruşturmalardan hiçbiri şimdiye kadar bir ceza davasına varmadı ve hiçbir charter okulunda, resmen adı geçmeyen Gülen ile bir bağlantı ortaya çıkarılamadı.








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