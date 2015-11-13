

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, F15 E savaş uçaklarının, Türk F16 uçakları ile birlikte İŞİD ile mücadelede görev yapacaklarını söyledi.







Bu hafta başında, F16 C tipi savaş uçaklarının da İncirlik'e ulaştığına değinen Cook, "Türk hava sahasının egemenlik ve güvenliğine destek vermek için, Türk hükümetinin isteği üzerine bu uçaklar da yerlerine vardı. Türkiye bir NATO müttefiki, ABD'nin dostu ve İŞİD'e karşı uluslararası koalisyonda ortağımız. Türkiye'nin, ABD ve koalisyon güçlerine desteği, ortak hava saldırıları ve yabancı savaşçıların geçişin önlemedeki katkıları, İŞİD ile mücadelede önemli bir rol oynuyor" dedi.