O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

abd: f15 savaş uçakları incirlik üssü'ne geldi

ABD: F15 SAVAŞ UÇAKLARI İNCİRLİK ÜSSÜ'NE GELDİ

ABD Savunma Bakanlığı, 6 adet F15 E tipi savaş uçağının, İncirlik Üssü'ne Perşembe günü ulaştığını açıkladı.

Tarih : 13 Kasım 2015, 09:26
Puan Ver : Abd: F15 Savaş Uçakları İncirlik Üssü'ne Geldi(8/10)8


ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, F15 E savaş uçaklarının, Türk F16 uçakları ile birlikte İŞİD ile mücadelede görev yapacaklarını söyledi.



Bu hafta başında, F16 C tipi savaş uçaklarının da İncirlik'e ulaştığına değinen Cook, "Türk hava sahasının egemenlik ve güvenliğine destek vermek için, Türk hükümetinin isteği üzerine bu uçaklar da yerlerine vardı. Türkiye bir NATO müttefiki, ABD'nin dostu ve İŞİD'e karşı uluslararası koalisyonda ortağımız. Türkiye'nin, ABD ve koalisyon güçlerine desteği, ortak hava saldırıları ve yabancı savaşçıların geçişin önlemedeki katkıları, İŞİD ile mücadelede önemli bir rol oynuyor" dedi.








Etiketler: Abd  F15  Savaş  Uçakları  İncirlik  Üssü  Ne  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER