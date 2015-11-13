ABD: F15 SAVAŞ UÇAKLARI İNCİRLİK ÜSSÜ'NE GELDİ
ABD Savunma Bakanlığı, 6 adet F15 E tipi savaş uçağının, İncirlik Üssü'ne Perşembe günü ulaştığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, F15 E savaş uçaklarının, Türk F16 uçakları ile birlikte İŞİD ile mücadelede görev yapacaklarını söyledi.
Bu hafta başında, F16 C tipi savaş uçaklarının da İncirlik'e ulaştığına değinen Cook, "Türk hava sahasının egemenlik ve güvenliğine destek vermek için, Türk hükümetinin isteği üzerine bu uçaklar da yerlerine vardı. Türkiye bir NATO müttefiki, ABD'nin dostu ve İŞİD'e karşı uluslararası koalisyonda ortağımız. Türkiye'nin, ABD ve koalisyon güçlerine desteği, ortak hava saldırıları ve yabancı savaşçıların geçişin önlemedeki katkıları, İŞİD ile mücadelede önemli bir rol oynuyor" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar