Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley, Trump yönetiminin Suriye politikasıyla ilgili olarak "Önceki hükümetin yaptığı şekilde (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın gitmesine odaklanamayız" açıklamasını yaptı.