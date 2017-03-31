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abd: esad'ın gitmesi artık önceliğimiz değil

ABD: ESAD'IN GİTMESİ ARTIK ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley, Trump yönetiminin Suriye politikasıyla ilgili olarak "Önceki hükümetin yaptığı şekilde (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın gitmesine odaklanamayız" açıklamasını yaptı.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:22
Puan Ver : Abd: Esad'ın Gitmesi Artık Önceliğimiz Değil(5/10)3


Haley "Önceliğimiz artık orada öylece oturup Esad'ı görevden indirmeye odaklanmak değil" dedi.



Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ABD Suriye'de Esad'ın görevden ayrılmasını şart koşuyor ve Esad'a muhalif grupları destekliyordu. Ancak ABD'nin desteği, IŞİD'in bölgede etkisini artırmasının ardından başka gruplara kaydı.



 



kaynak:hürriyet








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