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abd elçiliğinden adil öksüz açıklaması

ABD ELÇİLİĞİNDEN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 21 Temmuz'da Adil Öksüz'ün aranması ile ilgili ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Tarih : 29 Mart 2017, 16:25
Puan Ver : Abd Elçiliğinden Adil Öksüz Açıklaması(8/10)9


Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir.



O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Türkiye Temsilciliği'ni arayarak, Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. ABD Başkonsolosluğu'nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir.



 



kaynak:sabah








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