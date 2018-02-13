Wagner, Rus ordusundan emekli olan Albay Dmitriy Utkin tarafından kurulan özel bir güvenlik şirketi. İlk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdikleri destekle adını duyuran Wagner birlikleri, daha sonra Suriye'deki iç savaşa da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın saflarında katıldı.

PARALI ASKER ÇALIŞTIRMAK YASAK

Rus kanunlarına göre paralı asker olarak görev yapmak ve paralı asker çalıştırmak yasak. Rusya da Wagner güçlerinin varlığını resmi olarak kabul etmiyor. Wagner birimi altında ölenlerin ailelerine bazen haftalar bazen de aylar boyunca haber verilmediği oluyor. Wagner savaşçılarının ölümü resmi olarak duyurulmadığı için Rusya, Suriye'deki askeri kayıplarını daha düşük göstermiş oluyor. Rusya'nın Wagner şirketi, ABD'nin Irak savaşında kullandığı ve yaptığı katliamlarla hatırlanan özel güvenlik şirketi Blackwater'ı hatırlatıyor.

4 BİN DOLAR MAAŞ VERİLİYOR

Wagner paralı askerlerine aylık 4 bin dolar (15 bin TL'nin üzerinde) maaş ödeniyor. Ölen askerlerin ailelerine ise rütbelerine göre 22 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) ile 52 bin dolar (yaklaşık 200 bin TL) arasında farklı tutarlarda tazminat ödemesi yapılıyor.

HAVA SALDIRISINDA ONLARCASI ÖLDÜ İDDİASI

ABD'nin geçtiğimiz hafta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde vurduğu Esad yanlısı milisler arasında Wagner üyelerinin de olduğu iddia edildi. Amerikan tarafı, terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni korumak ve petrol alanlarının Esad yanlılarının eline geçmesini önlemek için yaptığı hava saldırısında yaklaşık 100 milisin öldürüldüğünü duyurmuştu. İngiliz haber ajansına göre ABD'nin hava saldırısında ölenler arasında onlarca Wagner üyesi bulunuyor.

Kaynak: haberinburada