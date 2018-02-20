ABD DONANMASI'NDAN YAVUZ SULTAN SELİM GÖNDERMESİ
ABD'nin Avrupa'daki donanma güçlerinin Twitter sayfasında, Carney'nin bölgeye sevk edilişini duyuran mesajda kullanılan görsel dikkat çekti. Amerikalılar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün resmini kullandı.
ABD ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden karşılıklı hamleler geliyor. ABD donanması USS Carney adlı destroyeri bölgeye gönderdi. ABD'nin Avrupa'daki donanma güçlerinin Twitter sayfasında, Carney'nin bölgeye sevk edilişini duyuran mesajda kullanılan görsel dikkat çekti.
SİLAHLI ASKER GÖRÜNÜYOR
Avrupa'daki Amerikan donanma güçleri, cumartesi günü Twitter'daki duyurusunda Carney gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gösteren bir fotoğraf kullandı. Amerikan donanması, bu fotoğrafı Avrupa'daki güçlerinin Twitter sayfasının banner görseli de yaptı.
Fotoğrafta savaş gemisinin burnunda bir silahın başında dürbünle 3. Köprü Yavuz Sultan Selim'e doğru bakan bir Amerikan askeri de görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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