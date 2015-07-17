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abd donanmasına saldıran kuveytli: hayat kısa ve acı

ABD DONANMASINA SALDIRAN KUVEYTLİ: HAYAT KISA VE ACI

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga kentinde yer alan donanma binasına saldırı düzenleyerek dört deniz piyadesini öldüren 24 yaşındaki Muhammed Yusuf Abdülaziz'in Pazartesi günü yazdığı mesajda, "Hayat kısa ve acı" dediği ortaya çıktı.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 12:31
Puan Ver : Abd Donanmasına Saldıran Kuveytli: Hayat Kısa Ve Acı(5/10)7


Kuveyt kökenli olduğu tahmin edilen Muhammed Yusuf Abdülaziz'in, bir zamanlar güreşe meraklı olduğu belirtiliyor.



Polis olay sonrasında saldırganın Chattanooga kenti dışında oturduğu eve baskın düzenledi.



Bir AP muhabiri, iki kadının kelepçelenerek götürüldüğünü bildirdi.



Yerel basına göre, Tennessee Üniversitesi'nin sözcüsü "Muhammed Yusuf Abdülaziz" adlı bir öğrencinin 2012'de mühendislik diplomasıyla mezun olduğunu belirtti.



Saldırgan, yerel bir lise olan Red Bank'in yıllığında paylaşılan fotoğraflarda papyon, kravat ve smokinli görülüyor.



Abdülaziz'in yıllıktaki sayfasında "Benim ismim ulusal güvenlik uyarılarına yol açıyor. Sizinki neye yol açıyor?" ifadesi yer alıyor.



Saldırganın bir okul arkadaşı da LA Times'a yaptığı açıklamada, Abdülaziz'in fen ve matematik dallarında büyük başarı gösterdiğini ve günde beş rekât namaz kılıp, Ramazan'da oruç tuttuğunu anlattı.



Abdülaziz'in güreş hocası Scott Schrader, CNN'e, "Tam bir Amerikan genci gibiydi" dedi.



Muhammed Yusuf Abdülaziz'in bu yılın başlarında alkollü araba kullandığı için gözaltına alınmış olmasına rağmen, polis tarafından izlenen bir şahıs olmadığı açıklandı.








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